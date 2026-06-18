盛り上がりを見せるサッカーワールドカップ北中米大会。日本代表はオランダとの初戦に臨み、劇的な同点弾を決めて世界を驚かせたが、ロッカールームに引き上げた彼らの素顔は、観戦を10倍楽しくするエピソードが満載だった！【前後編の前編】【写真】早朝、渋谷のスクランブル交差点を埋め尽くす日本のサポーターたち。他、イケメン過ぎると話題になった、スーツ姿の中村敬斗と上田綺世のツーショットなども久保建英のすごい母と