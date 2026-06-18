尻すぼみする中国ワールド杯マネー6月11日に北米大陸で始まった、2026年サッカーW杯への中国企業のスポンサー熱が大きく冷え込んでいる。香港メディア・星島日報が、今大会の中国企業の協賛額は約3億5000万ドル（約561億円）で、2022年のカタール大会から約7割減少したと報じた。加えて同報道によれば、もともと4社合計5億ドル超の協賛計画を予定していたところ、1社が支払い遅延など理由にスポンサーを離脱したとされている。中国