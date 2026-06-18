『ニュース7』や『ニュースウオッチ9』などのNHKの看板番組で活躍し、現在は『サタデーウオッチ9』のメインキャスターを務める林田理沙アナ（36）。6月7日、スポーツニッポンで再婚と第一子妊娠が報じられた。【写真を見る】お相手男性と笑顔で見つめ合い、手を繋ぐ林田アナ。過去には憔悴した様子でホテルやネットカフェに出入りしていた現在は公私ともに充実の時を迎えている林田アナだが、ここに至るまでの道のりは決して平坦