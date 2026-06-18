過去最高額のIPO起業家イーロン・マスク氏（54歳）が率いる米宇宙企業スペースXが6月12日、米ナスダック市場に新規上場した。終値は160.95ドルと公開価格（135ドル）を19％上回り、時価総額は2兆1000億ドル（約340兆円）となった。株価が前週比20％高となった15日時点で時価総額が400兆円を突破し（円換算ベース、以下同）、株式公開による調達額は約15兆円に達し、世界の株式公開（IPO）で過去最高額となった（ちなみに日本経済新