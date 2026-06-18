「どんなもんじゃい！」6月6日、愛知県国際展示場で開催されたボクシング興行「3150FIGHT 10」のリング上で、元プロボクサー・亀田興毅氏（39歳）はこう吠えた。現役時代から、亀田氏の代名詞とも言える決め台詞である。かつて日本ボクシング界を騒がせた“亀田節”は、いまなお健在だったと言えよう。いや、むしろこの日の叫びには、これまで以上に強い気持ちが込められていたのかもしれないーー。亀田興毅、「人生最大のピンチ」