日本代表として長年活躍し続ける長友佑都選手。現在開幕中の「FIFAワールドカップ2026」ではアジア人初となる５大会連続で代表入りを果たした。39歳である彼が今もなお第一線で戦い続ける理由のひとつにあるのが、徹底した体づくりだろう。長友選手は、「食」に関しても意識が高いことで知られている。10年以上前にアスリートとして先駆的な段階で“専属シェフ”と契約。以来、徹底した食事管理を続けている。その専属シェフが加藤