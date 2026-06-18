アメリカのトランプ大統領はG7サミット＝主要7か国首脳会議に参加するため訪れていたフランス・エビアンで記者会見を開きました。イランとの戦闘終結に向けた覚書について早ければ18日にも署名されると述べました。トランプ大統領「14日にイランと合意した覚書は、18日あるいは19日には署名されるだろう]トランプ大統領は、この覚書により、「イランは核兵器の製造だけでなく、調達も出来ないことが重要だ」と強調しています。こう