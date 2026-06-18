歌舞伎俳優の尾上松也（４１）が映画「八つ墓村」（９月１８日公開）に主演し、名探偵・金田一耕助役に挑んだことが１７日、分かった。これまで幾度も映像化されてきた探偵小説の金字塔は、１月に完全新作として映画化されることが発表され、キャストや監督が誰なのか話題となっていた。製作陣は「まったく新しい金田一耕助を作りたい！」と歌舞伎界のプリンスを指名。舞台を原作の昭和から令和へと移し、新解釈やオリジナル要素