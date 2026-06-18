フジクラが今イチ押しする2モデルを鹿又芳典が試打チェック。ダブルキック設計で飛ばせる「スピーダー ブースト」と、ツアーで高い支持を集める「26ベンタス TR RED／BLACK」。話題の2モデルはどんなゴルファーに合う!? 新世代のダブルキック設計自分だけが大きく飛ばせる最強の2段加速！ 「スピーダーNX ゴールド」は歴代「NX」シリーズのなかでもクセが