日本代表の絶対的守護神として君臨するＧＫ鈴木彩艶（２３）＝パルマ。森保ジャパン１次リーグ初戦のオランダ戦（１４日＝日本時間１５日）では開幕３分の決定機を防ぐなど、日本の勝ち点獲得に大きく貢献した。浦和ジュニアユース時代に指導した杉尾一憲ＧＫコーチ（４０）は、当時の鈴木彩を「努力の天才だった」と振り返る。大舞台で躍動する守護神の原点には、中学生とは思えないほど成熟した自己分析力があった。浦和の下