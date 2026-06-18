ラウンドの日は、距離計やサングラス、ティーケースなど、お気に入りのアイテムをカートバッグに詰め込むのも楽しみのひとつだ。そんなゴルファーの持ち物リストに加えたくなる限定モデルが登場した。フィリップ モリス ジャパンが発売した「IQOS ILUMA i リミックス モデル」だ。今回の限定モデルは、光の当たり方や角度によって表情を変えるグラデーションカラーが特徴。ラウンド中の青空の