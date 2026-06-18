タレントの花咲楓香が、『週刊SPA!』6月23・30日合併特大号（発売中／扶桑社）のグラビア企画「推し撮」に登場した。【別カット】水着姿で圧巻ボディあらわにバッティングを楽しむ花咲楓香抜群の透明感と美しいスタイルで“次世代ヒロイン”として注目を集める花咲。今回のグラビアでは、「野球好きOL」をテーマに、バッティングセンターを舞台とした撮影に挑戦した。水色の水着姿で登場した花咲は、爽やかな笑顔とヘルシー