レイズ戦に先発登板したドジャース・大谷＝ロサンゼルス（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグは17日、各地で行われ、ドジャースの大谷はロサンゼルスでのレイズ戦に先発登板し、6回7安打4失点で7勝目（2敗）を挙げた。六回に指名打者の解除で代打として打席に立ち、遊ゴロだった。チームは5―4で勝って3連勝。ブルージェイズの岡本はレッドソックス戦に「3番・三塁」で出場。レッドソックスの吉田は「6番・指名打者」で先発