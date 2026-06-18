アストロズの今井達也投手（ゲッティ＝共同）米大リーグ、アストロズの今井達也の次回登板が、19日午後7時10分（日本時間20日午前9時10分）に始まる本拠地でのガーディアンズ戦に決まった。今井はこれまで9試合に先発し3勝3敗、防御率6.43。（共同）