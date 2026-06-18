佐々木朗希（左）、山本由伸【ロサンゼルス共同】米大リーグ、ドジャースは17日、本拠地にオリオールズを迎える3連戦の先発投手を発表し、佐々木朗希が19日（日本時間20日）の初戦、山本由伸が20日（同21日）の第2戦で登板することが決まった。試合開始時間はともに午後7時10分（同午前11時10分）。山本は、13日の前回登板で九回無死から本塁打を打たれて無安打無得点試合を逃した。昨年9月に九回2死まで無安打無得点に抑えた