サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨んでいる日本代表は１７日（日本時間１８日）、ベースキャンプ地の米テネシー州ナッシュビル近郊で練習を再開した。ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は、１６日の試合でハットトリックを決めたアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシ（３８）について「神様は神様だね。ちょっとびっくりした。正直、ちょっと怖いですね」と畏敬の念を抱いた。６大会連続出場のメッシはアルジェリア戦に先発