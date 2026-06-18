年商が数億円あるのに常に「お金がない」と嘆く社長がいる一方で、年商が数千万円程度でありながら現金をたっぷり保有している社長も存在します。この違いを生んでいるのは、「売上の多さ」や「才能」ではありません。本記事では、税理士・公認会計士で税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、黒字倒産と生き残る企業の明暗を分ける「3つの違い」について解説します。年商数億の貧乏社長と、年商数千万の裕福な社長…決定