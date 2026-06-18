命綱1本、足元は普通の長靴。77歳の空師（そらし）が屋根より高い木に登り、チェーンソーで枝を落としていく――。YouTubeチャンネル「CAT HOUSE DIY」のとしおさん（@cathousediy）が投稿した「伐採動画」が44万回以上再生され、「信じられない神業」「77歳というお歳にびっくり」と驚きの声が集まっています。【写真】命綱1本に長靴で屋根より高い木を切る空師「CAT HOUSE DIY」は、購入した空き家を住居兼アトリエにするため、D