父が中学生の頃に撮影されたモノクロ写真を、生成AIでカラー化してプレゼント――。【写真】79歳父が感激カラー化した「中学生のころの家族写真」そんな、父への贈り物が、これまでで最も喜ばれた誕生日プレゼントになったという投稿が、Xで注目を集めています。投稿したのは、グラフィックデザイナーの「カズシフジイ」さん（@kazushi_fujii_）。「ChatGPTに『カラーにして』って頼めばモノクロ写真を一瞬でカラー写真にできま