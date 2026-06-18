＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア2日目◇17日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞「自分でもちょっとびっくりしてます」。片岡彩実里（かたおか・あみり、エナジックスポーツ高3年）は、午前組終了時点でトップのトータル6アンダーでクラブハウスに戻ってくると、そう言って目を丸くした。「ショットが良くて、あとはパターが入ればという感じだったのですが、前半はすご