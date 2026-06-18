＜マイヤーLPGAクラシック事前情報◇17日◇ブライスフィールドCC（ミシガン州）◇6611ヤード・パー72 ＞ 先週のダブルス戦で勝みなみとタッグを組み、5位フィニッシュをおさめた渋野日向子。ポイントを積み上げ、メジャー「KPMG全米女子プロ選手権」への前哨戦へと乗り込む。【写真】これは必見！渋野&勝の『好きすぎて滅！』ポーズが大バズリ「先週はすごく楽しかったですが、これからメジャーもありますし、ポイン