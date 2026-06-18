◇プロ野球 セ・パ交流戦 阪神 10-3 楽天(17日、甲子園球場)阪神は交流戦最終戦で楽天に対して2桁得点で快勝。交流戦は6勝12敗と苦しみましたが、勝利で締めくくりました。試合後、阪神の藤川球児監督は試合を振り返り、「予備日でね、これだけ球場にファンの方がたくさん駆けつけてくれたところでね、良いプレーがタイガースもたくさん出ましたのでね、大山の久しぶりのホームランもいつ以来かなというところではありましたから、