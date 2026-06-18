路上で女子大学生に背後から抱きつき、わいせつな行為をしたとして逮捕されていた男子大学生について、熊本地方検察庁は起訴しないことを決めました。 【写真を見る】“女子大学生の背後から抱きつき胸を触る” 容疑を認めていた男子大学生を不起訴処分熊本地検 不起訴処分となったのは、熊本市中央区黒髪に住む21歳の男子大学生です。 事件の経緯―― 男子大学生は、5月5日の午後10時半ごろ、熊本市中央区子飼本