タレントの三上悠亜（32）が18日までに自身のインスタグラムを更新。白のミニワンピ＆ウエスタンブーツ姿を披露した。「自然と触れ合った日緑と湖が綺麗で癒されたこのワンピとウエスタンブーツの合わせが可愛くてお気に入り6/1820:00発売です@mistreass_official」とつづり、白のミニワンピースにウエスタンブーツを合わせた姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「素敵な組み合わせですね」「この