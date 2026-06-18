俳優の寺田心（18）が、16日放送の日本テレビ系『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。電車内での出来事を話し、MCを務めるお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也（56）が感心するシーンがあった。【全身ショット】「カチカチ」筋トレにハマり、大きくなった寺田心この日のテーマは「アクティブバイスタンダー」（行動する傍観者）。番組は冒頭で、いじめやハラスメント、痴漢などを見て見ぬフリではなく、何ら