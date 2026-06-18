「ナフサが足りていない、助け合っていきましょうというメッセージを出したらどうか」。会見（※1）で問われた赤沢大臣は次のように力説した。「（事業者が）主要なお得意さんに出せないのは困るので、なんとかとっておく。だけど、川下の『主要なお客さんでない』と分類された人たちは、もうそれで大混乱になるわけです」。赤沢氏は“原油や石油製品は国全体として必要となる量は確保できている”と強調した上で、「今以上に買い