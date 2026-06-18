5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が17日、自身の「Ｘ」を更新。小学5年生の頃の写真を公開した。【写真あり】ありえない可愛さ！スカウトされた小5当時のM!LK曽野舜太曽野は「スターダストにスカウトされて面接に行った小学5年生の曽野舜太（11才）」とつづり、当時の写真を公開。ほほ笑みショットと満開笑顔ショットとなっている。この投稿には「かわいい…」「合格顔すぎる」「ありえない可愛さ」「はじめから