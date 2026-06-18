【モデルプレス＝2026/06/18】シリーズ累計発行部数5500万部を超えるベストセラー「八つ墓村」が、人気キャラクター・金田一耕助の初登場から80周年という記念すべき節目に完全新作として映画化。9月18日に公開される。監督、キャスト、ティザービジュアル、特報映像が一挙解禁された。【写真】人気ミステリー小説映画化作品、狂気秘めたティザービジュアル◆映画「八つ墓村」監督に清水崇・主演に尾上松也2026年1月末に映画化の情