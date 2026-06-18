プロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手（25）の妻でモデルの渡辺リサさん（24）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のワンピース姿を披露した。ワイングラスを手に渡辺さんは、「屋上チルいBARあにまそう」といい、ミニ丈のワンピースを着て屋上でリラックスする様子やドリンク片手に足を組む姿を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、半袖でミニ丈の黒いワンピースを着用。夜景をバックにソファに座