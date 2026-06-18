休日のゴルフラウンド。 同伴者がミスをするたびに「フェアウェイが狭い」「グリーンのアンジュレーションがキツすぎる」と言い訳を連発し、少しウンザリした経験はありませんか？ 今回は、そんなゴルフ場のリアルな人間模様をコミカルに描き、多くのゴルファーから共感を集める名作漫画『ゴルフは気持ち』の魅力と、第12話「障害物競争」のエピソードから学べるゴルフの奥深さをご紹介します。 ゴ