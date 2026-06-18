飛距離を出すために重要なポイントである左ヒザの使い方とは 左ヒザの曲げ伸ばしがスイングのエンジン せっかく上手にダウンスイングできても、右肩が突っ込んでしまうと台無しです。体の右サイドで運動を起こすとそうなってしまうので、必ず左サイドでリードするようにしてください。左サイドがリードすることで立っていたクラブが寝てプレーンに乗ってくるので、ここも重要なポイントです。 また、この