脳が回復すると、子どもは自然に伸びはじめる 子どもが伸び悩んでいるとき、さらに頑張らせようとしてはいませんか。脳は、きちんと休ませることによって働きを取り戻します。自然と感情が安定し、集中も途切れにくくなるのです。 土台の「からだの脳」が休まると、集中力や自発性が自然と育つ 子どもの脳が順番に育つ仕組みと、子ども脳疲労がたまってしまう原因を見てきました。では、この土台が休まり、脳の状態が整っ