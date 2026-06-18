小学6年生の半数以上が視力1.0未満の現実 小学校卒業時期である12歳（小学6年生）までに、裸眼視力が1.0未満の子どもはなんと50.8%に達し、深刻な視力不良の崖っぷちに立たされています。 この背景には、中学受験などに向けた長時間の学習が大きく影響しています。 しかし、目先の成績アップのために子どもを机に縛り付け、視力が低下するのを「仕方ない」と諦めるのは危険です。 『子どもの目が勝手によくなる 遊ぶだけ！