1945年6月19日の「福岡大空襲」から、まもなく81年となるのを前に、福岡市で平和祈念資料展が開かれました。およそ300点の展示品は、訪れた人に戦争の悲惨さと平和の尊さを語りかけました。6月13日と14日に、福岡市東区で開かれた平和祈念資料展。会場に並んだのは「福岡大空襲」の焼け跡から見つかった焼夷弾（しょういだん）の一部など、太平洋戦争の関連資料およそ300点です。1945年6月19日の福岡大空襲は、福岡市の中心部を焼