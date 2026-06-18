イラン外務省報道官イランと米国はオンラインで覚書に署名した 覚書は両国の大統領によって署名された、そのため19日の署名式は行われない。 覚書が発効した時点、つまり今から我々は60日以内に核問題と制裁について交渉する。問題の複雑さを考えると60日間という期間は妥当だ、必要に応じて期間は延長される。 イランはホルムズ海峡における船舶の安全な航行を確保するための措置を講じる、これは安全保障と国益を守る