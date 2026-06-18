「ACCENTUM Clip」 Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザー初となるイヤカフ型の完全ワイヤレスイヤフォン「ACCENTUM Clip」を、8月に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は35,200円前後。カラーはブラックとホワイトの2色を用意する。 「いつもの日常に、譲れない音色を」をスローガンに掲げたブランド初のイヤカフ型イヤフォン。サウンドを支えるドライバーには、12mm径の