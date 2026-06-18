◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組イングランド４―２クロアチア（１７日、ダラス競技場）優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦し、クロアチアは４―２で敗れた。２度追いついたが、反撃もそこまでだった。前半１２分にＦＷケインのＰＫで先制を許したが、同３６分に反撃。カウンターから最後はペナルティーエリア外からＭＦバド