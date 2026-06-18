◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＬ組イングランド４―２クロアチア（１７日、ダラス競技場）優勝候補が１次リーグ初戦で激突。イングランド（ＦＩＦＡランク４位）と、クロアチア（同１１位）が１次リーグＬ組初戦で対戦し、イングランドが４―２で勝利した。イングランドが打ち合いを制した。前半はケインのＰＫとコーナーキックからのヘディングで２点を奪うもクロアチアに２度追いつかれた。しかし、後半２分にＭＦベ