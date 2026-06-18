◆米大リーグドジャース５―４レイズ（１７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・レイズ戦に先発登板。現地午後７時９分開始のゲーム翌日に午後０時１１分開始というハードスケジュールとなる中、６回７安打４失点で７勝目（２敗）をつかんだ。球数９１球、最速は１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。６回にフリーマンに逆転２