◇W杯北中米大会1次リーグL組イングランド 4―2 クロアチア（2026年6月17日米国・ダラス）イングランド代表FWケーンがクロアチアとの1次リーグ第1戦で2得点した。前半9分にMFマドゥエケが相手MFモドリッチのファウルを誘発してPKを獲得すると、イングランドは2018年ロシア大会得点王がキッカーを務めた。右を狙った一撃は相手GKリバコビッチに防がれたが、GKが一瞬早く前に出て蹴り直し。エースがこれをしっかりと右に決