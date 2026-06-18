歌舞伎俳優の尾上松也（41）が、9月18日公開の映画「八つ墓村」（監督清水崇）に名探偵・金田一耕助役で主演する。原作はミステリー探偵小説の巨匠・横溝正史氏の同名作品。過去3度映画化されているが、今作は舞台を令和に移した完全新作となる。松也は「今までになかった視点・演出で横溝先生の名作が作り上げられていると思います」と手応えを口にした。金田一が横溝氏の小説に初登場してから80周年の節目に公開される今作。