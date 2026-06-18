ご飯の器の前に自らぬいぐるみを運び、まるでお友達と一緒に食事をするかのように並べる犬の姿を収めた動画がInstagramに投稿され、話題を呼んでいる。かるむるのんさん（＠calme.di）が「ぬいぐるみのお友達も一緒にみんなでご飯食べたら美味しいね」という言葉とともに投稿したこの動画には、8.4万件のいいねが集まった。愛らしいお食事タイムの裏側や2匹の愛犬たちの日常について、飼い主さんに話を聞いた。【写真】愛犬が一