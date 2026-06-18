日本列島上空に大量の水蒸気が流れ込んで豪雨をもたらす「大気の川」の流量が１９８１年以降に約８％増加したと、筑波大などの研究チームが発表した。地球温暖化で上空の水蒸気量は増えており、大気の川による影響は今後も強まる見通しだという。論文が科学誌に掲載された。大気の川は、大気中の水蒸気が２０００キロ・メートル以上にわたって帯状に流れる現象。広い範囲に豪雨をもたらすのが特徴で、２０２０年には、熊本県を