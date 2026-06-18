今回は2人の素敵な大人の女性を紹介します。シンガー・ソングライターの加藤登紀子さんと作詞家の湯川れい子さん。最近は3人で集まる機会も少なくなりましたが、以前は「ご飯を食べに行きませんか」なんて誘ったり、誘われたり。ふと会いたくなって「今晩、時間あります？」と電話すると、2人とも「いいわよ」と気軽にお酒を飲みに行っていた時期もありました。三人三様。仕事も違うし、もちろん、性格だってあまり似てない？で