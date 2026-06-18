“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、『週刊SPA!』6月23・30日合併特大号（発売中／扶桑社）の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場した。【別カット】シースルーワンピからちらり美脚披露する三田悠貴“軽トラ女子”の愛称で親しまれる三田が同企画に登場するのは2回目。デビュー間もない頃に出演した前回から約1年を経て、さらに磨きのかかった表現力を披露している。誌面では、見る人を引き込む豊かな表情と、抜