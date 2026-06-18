ヒロミ＆相葉雅紀が全国の人々のお困りごとを全力解決、日本を元気にするバラエティ『相葉ヒロミのお困りですカー？』。本日6月18日（木）の同番組は、3時間スペシャルで放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！今回の舞台は世界遺産。天台宗の開祖である最澄が、およそ1200年前に琵琶湖を見下ろす比叡山に開いた天台宗の総本山・延暦寺だ。比叡山一帯の広大な敷地の中に100以上のお堂があるという延暦寺だが、住職