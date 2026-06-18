うどんチェーン店の資さんうどんでは、2026年6月18日から7月1日まで、「資おに100円キャンペーン」を開催します。うどんやみそ汁と組み合わせても美味しい期間中は、定番の「白おにぎり」や、今年の春に新登場した「梅かつおおにぎり」などが1個100円で楽しめます。「資おに100円キャンペーン」の対象商品は以下の通り。・白おにぎり・明太子おにぎり・梅かつおおにぎり・高菜おにぎり本キャンペーンは店内飲食限定で、持ち帰りの