7月5日より読売テレビ・日本テレビ系で放送がスタートする山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』のメインビジュアルが公開され、主題歌をLANAが担当することが発表された。 参考：堀田真由、『一次元の挿し木』で山田涼介の義理の妹役に「嬉しさと同時に大きな責任」 本作は、2025年に『このミステリーがすごい！』で文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化したヒューマンミステリӦ