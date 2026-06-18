通算12回目の出場、そして世界で6番目となる11回連続のワールドカップ本大会進出という歴史を持つ韓国代表は、今やベスト16進出以上を狙えるチームになった。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…韓国美女アナの大胆水着SHOT共同開催だった2002年日韓大会ではW杯初勝利にとどまらずベスト4進出を果たした。その後も2010年南アフリカ大会、2022年カタール大会でベスト16進出に成功した。2002年大会だけで3勝を挙げ、その後さらに4