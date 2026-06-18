今年で8回目を迎える「T3 PHOTO FESTIVAL TOKYO」が10月3日（土）から10月26日（月）に、東京・八重洲、日本橋、京橋エリアで開かれる。6月11日（木）にプレスカンファレンスが行なわれたため、イベントの見どころをこのページでお伝えしたい。 無料の都市型写真フェスティバル 年々規模を拡大し、昨年はおよそ93万6,000人の鑑賞者を記録した。今年は13の展示とともに、併催行事として写真フェアの「T3 PHOTO ASIA」と